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ФДМУ розпочав процес відбору радника для приватизації "Центренерго"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко видав наказ щодо створення конкурсної комісії з відбору радників з приватизації ПАТ "Центренерго". Про це УНН повідомили у пресслужбі ФДМУ.

ФДМУ розпочав процес відбору радника для приватизації "Центренерго"

"Інвестиційні радники вже працюють з 5 об'єктами великої приватизації, і Фонд державного майна України розпочав процедури відбору радників з приватизації для Центренерго. У лютому будуть запущені процедури підготовки до приватизації ряду наступних об'єктів великої приватизації. З метою детального аналізу стану справ в компанії за результатами 2019 року Фонд держмайна також залучає аудиторську компанію з бездоганною репутацію", - прокоментував рішення голова ФДМУ.

Вказано, що нещодавно Фонд держмайна також здійснив ротацію членів наглядової ради ПАТ "Центренерго", а також видав наказ про проведення конкурсу на керівника "Центренерго" та направив наказ до Мінекономіки для його організації.

Нагадаємо, восени в уряді заявляли, що "Центренерго" буде приватизовано.

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