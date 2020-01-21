ФДМУ розпочав процес відбору радника для приватизації "Центренерго"

"Інвестиційні радники вже працюють з 5 об'єктами великої приватизації, і Фонд державного майна України розпочав процедури відбору радників з приватизації для Центренерго. У лютому будуть запущені процедури підготовки до приватизації ряду наступних об'єктів великої приватизації. З метою детального аналізу стану справ в компанії за результатами 2019 року Фонд держмайна також залучає аудиторську компанію з бездоганною репутацію", - прокоментував рішення голова ФДМУ.

Вказано, що нещодавно Фонд держмайна також здійснив ротацію членів наглядової ради ПАТ "Центренерго", а також видав наказ про проведення конкурсу на керівника "Центренерго" та направив наказ до Мінекономіки для його організації.

Нагадаємо, восени в уряді заявляли, що "Центренерго" буде приватизовано.