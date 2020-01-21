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ФГИУ начал процесс отбора советника для приватизации "Центрэнерго"

Киев • УНН

 • 15032 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко издал приказ о создании конкурсной комиссии по отбору советников по приватизации ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ФГИУ.

ФГИУ начал процесс отбора советника для приватизации "Центрэнерго"

"Инвестиционные советники уже работают с 5 объектами большой приватизации, и Фонд государственного имущества Украины начал процедуру отбора советников по приватизации для Центрэнерго. В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации. С целью детального анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд госимущества также привлекает аудиторскую компанию с безупречной репутацией", - прокомментировал решение председатель ФГИУ.

Указано, что недавно Фонд госимущества также осуществил ротацию членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", а также издал приказ о проведении конкурса на руководителя "Центрэнерго" и направил приказ в Минэкономики для его организации.

Напомним, осенью в правительстве заявляли, что "Центрэнерго" будет приватизировано.

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