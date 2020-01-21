ФГИУ начал процесс отбора советника для приватизации "Центрэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко издал приказ о создании конкурсной комиссии по отбору советников по приватизации ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ФГИУ.
"Инвестиционные советники уже работают с 5 объектами большой приватизации, и Фонд государственного имущества Украины начал процедуру отбора советников по приватизации для Центрэнерго. В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации. С целью детального анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд госимущества также привлекает аудиторскую компанию с безупречной репутацией", - прокомментировал решение председатель ФГИУ.
Указано, что недавно Фонд госимущества также осуществил ротацию членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", а также издал приказ о проведении конкурса на руководителя "Центрэнерго" и направил приказ в Минэкономики для его организации.
Напомним, осенью в правительстве заявляли, что "Центрэнерго" будет приватизировано.