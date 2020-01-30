У Мінекономрозвитку назвали ТОП-6 підприємств-боржників по виплаті зарплат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов назвав 6 підприємств із 30 найбільших боржників по виплаті заробітних плат. Про це він повідомив журналістам під стінами Кабміну, передає кореспондент УНН.
"Ми ідентифікували тридцять найбільших боржників заробітних плат серед підприємств. Назву "ТОП-6", в них входить: Сумське машинобудівне виробниче об’єднання, "Азовзагальмаш", "Енергосталь", "Науковий інститут Квант", завод імені Макарова, шахта "Краснолиманська", - сказав Милованов.
За його словами, частина з них приватні, а частина - державні.
"У державному підприємстві "Енергосталь" у нас конфлікт з директором. Я його намагаюся звільнити вже кілька місяців і справи вже в судах. У будь-якому випадку ми на завтра робимо наради для цих топ-керівників тридцяти підприємств. І кожне підприємство буде нам пропонувати план вирішення проблеми. І ці наради і ці дії ми будемо робити системно", – сказав Милованов.
Нагадаємо, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України визначили 20 першочергових великих і понад півтисячі малих держпідприємств для приватизації.