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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 35875 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 60144 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 98371 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107378 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115587 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121237 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132500 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146743 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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В Минэкономразвития анонсировали ЗСТ еще одной страной

В Минэкономразвития анонсировали ЗСТ еще одной страной

Киев  •  УНН

 • 12680 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Министерство экономического развития и торговли работает над соглашением о зоне свободной торговли с еще одной страной. Об этом во время брифинга заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.

"Мы включаемся в еще одну страну по зоне свободной торговли, мы будем выполнять как можно быстрее качественную работу - украинское "домашнее задание". Я думаю, в ближайшее время, в этом году, мы должны тоже дать вам информацию", - сказал С.Кубив.

Как сообщал УНН, Украина и Израиль завершили переговоры по ЗСТ.

Также напомним, в конце февраля этого года Украина и Албания обменялись первыми проектами соглашения о ЗСТ.

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