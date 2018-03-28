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У Мінекономрозвитку анонсували ЗВТ ще з однією країною

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Міністерство економічного розвитку та торгівлі працює над угодою про зону вільної торгівлі ще з однією країною. Про це під час брифінгу заявив міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.

“Ми включаємся в ще одну країну по зоні вільної торгівлі, ми будемо виконувати якнайшвидче якісну роботу — українське „домашнє завдання“. Я думаю, найближчим часом, в цьому році, ми повинні теж дати вам інформацію”, — сказав С.Кубів.

Як повідомляв УНН, Україна та Ізраїль завершили переговори щодо ЗВТ.

Також нагадаємо, наприкінці лютого цього року Україна і Албанія обмінялися першими проектами угоди про ЗВТ.

Українські Національні Новини

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