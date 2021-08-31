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В Минэкономики прокомментировали скандальные цены на масло в Украине

В Минэкономики прокомментировали скандальные цены на масло в Украине

Киев  •  УНН

 • 36592 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В 2021 году индекс потребительских цен на подсолнечное масло в Украине составил 147,5%. Об этом УНН сообщили в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Детали

При этом, как отмечают в министерстве, цены на масло не подлежат государственному регулированию и определяются субъектами хозяйствования самостоятельно.

“В течение сентября 2020 года — июнь 2021 года на внутреннем рынке наблюдался рост потребительских цен на масло подсолнечное. Согласно данным Госстата, в 2020 году индекс потребительских цен (далее — ИПЦ) на масло подсолнечное составил 121,7%. В I полугодии 2021 года темпы роста цен активизировались, а ИПЦ составил 147,5%”, — отметили в министерстве

Среди основных факторов называют сокращение в 2020 году объемов производства подсолнечника на 14,3% (с 15,3 млн тонн до 13,1 млн тонн) и роста цен на внутреннем рынке на масло-сырье.

По данным мониторинга Минагрополитики, на конец июля средняя закупочная цена семян подсолнечника составила 17 833 грн/т, что на 74% дороже, чем годом ранее.

“Индекс цен производителей подсолнечного масла в 2020 году составил ̶ 149,2%, в I полугодии 2021 ̶ 152,5%”, — указали в министерстве.

Для стабилизации ситуации на рынке министерство подписало Меморандум с ассоциацией “Укролияпром”, где предусмотрены меры по согласованию возможных предельных объемов экспорта подсолнечного масла на этот год.

Кроме того, в Минэкономики в начале августа проведено рабочее совещание (в режиме онлайн) с участием представителей центральных органов исполнительной власти, ассоциации “Укролияпром”, крупнейших отечественных компаний производителей и поставщиков масла, на которой рассмотрена ситуация на внутреннем рынке масла, вопросы развития маслодобывающей области и, в частности, состояние реализации Меморандума.

“На совещании представителями компаний указано, что производители масла имеют достаточные запасы продукции, как для обеспечения внутреннего рынка так для нужд экспорта масла. Согласно приложению к Меморандуму определены предельные объемы экспорта подсолнечного масла в 2020/21 маркетинговом году в объеме 5380 тыс.тонн. По данным Гостаможслужбы Украины за 11 месяцев 2020/21 маркетингового года (по состоянию на 1 августа 2021 года) из Украины экспортировано почти 5074 тыс. тонн подсолнечного масла, что не превышает предельные объемы экспорта, предусмотренные Меморандумом”, — сообщили в Минэкономики.

По данным министерства, производство подсолнечника в Украине в сезоне 2021/22 года прогнозируется на уровне 16,5-16,8 млн тонн, что выше чем в текущем сезоне (13,1 млн тонн, по данным Госкомстата).

Соответственно (по прогнозу USDA) ожидаемый объем производства подсолнечного масла в Украине в маркетинговом 2021/22 году может достичь уровня 6,5 — 7 миллионов тонн.

“Следует отметить, что в России, второму крупнейшему игроку на мировом рынке подсолнечного масла, согласно официальным данным, в 2021 году подсолнечник посеян на площади в 9,1 млн гектаров (в 2020 году — 8,3 млн га), что при благоприятных погодных условий может позволить собрать максимальный урожай подсолнечника — на уровне 14,5-15,5 млн тонн (против 13,3 млн тонн в 2020 году). Ожидания высоких урожаев подсолнечника в странах-экспортерах, возможно увеличение объемов предложений для экспорта Украиной, Россией, Аргентиной и другими экспортерами подсолнечного масла может привести к усилению конкуренции на рынке и к уменьшению цен на данный вид продукции, как на внешнем так и на внутреннем рынках”, — отметили в министерстве.

Итак, в настоящее время министерство не видит целесообразным вводить ограничения по экспорту подсолнечного масла.

“Минэкономики осуществляет мониторинг экономической ситуации на внутреннем и внешнем рынках масла и в пределах компетенции инициировать меры государственного регулирования в случае возникновения реальных угроз продовольственной безопасности”, — подытожили там.

В контексте

Крупнейший в Украине производитель масла “Кернел” (Чумак, Стожар, Щедрый дар) после совещания в Минэкономики заявил, что снизит цены на социальные (малоизвестные) бренды масла на 10%. Зато стоимость более популярной среди украинском масла “Стожар” выросла сразу на 11 грн и теперь стоит 75,21 грн вместо прежних 63,8 грн. Стоимость масла “Чумак” и “Щедрый дар” не изменилась.

Некоторые эксперты прогнозируют, что стоимость бутылки масла осенью может вырасти до 100 грн.

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