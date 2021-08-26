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Рекомендації Мінекономіки не змінили тривожну ситуацію на ринку соняшникової олії: ціни навіть зросли

Рекомендації Мінекономіки не змінили тривожну ситуацію на ринку соняшникової олії: ціни навіть зросли

Київ • УНН

 • 16583 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Минулого тижня в Мінекономіки зібрали виробників соняшникової олії, щоб обговорити тривожну ситуацію на ринку і невиправдано високі ціни. За результатом були обіцяні зміни на користь споживача, але за тиждень по суті нічого не змінилося, повідомляє УНН.

10 серпня УНН провів порівняльний аналіз, з'ясувавши, що в Україні, де виробляється 30% усієї соняшникової олії світу, ціни на продукт в два рази перевищують польські. Так, пляшка олії "Щедрий дар" (750 мл) коштувала в середньому 61,5 грн. За пляшку олії "Стожар" ємністю 870 мл доводилося віддати 63,8 грн. А олія "Чумак" ємністю 900 мл коштувала близько 77,8 грн.

Станом на сьогодні ціни не лише не знизилися, але навіть піднялися. Наприклад, пляшка олії "Стожар" ємністю 870 мл стала коштувати 75,21 грн замість колишніх 63,8 грн. Олія "Чумак" не змінилася в ціні і все так же 77,8 грн за 900 мл.

Усі перераховані вище бренди належать найбільшому в Україні виробнику і експортеру олії, компанії "Кернел" Андрія Веревського. Після наради в Мінекономіки вони заявили, що готові знизити ціни на 10% на соціальні (непопулярні) бренди олії, такі як "Розумний вибір", "Сімка" і "extra".

Але, схоже, що такий "дисконт" був грою на публіку, якщо ціни на "Стожар" у Веревського підняли відразу на 20%.

Доповнення

Відзначимо, що "Кернел" спотворює інформацію не лише для уряду України, а й своїх інвесторів на Варшавській біржі. У серпні компанія Веревського розмістила звіт про відповідність до вимог Best Practice 2021, де задекларувала дотримання головних принципів комплаенса.

Наприклад, "Кернел" інформує своїх інвесторів про те, що в його бізнес-стратегії містяться "соціальні та кадрові чинники, у тому числі, серед іншого, вжиті і заплановані дії для забезпечення рівного поводження з жінками і чоловіками, гідних умов праці, поваги прав співробітників, діалогу з місцевими громадами, відносин з клієнтами". Але самі співробітники компанії це прямо спростовують, називаючи "Кернел" лицемірами.

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