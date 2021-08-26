Рекомендации Минэкономики не изменили тревожную ситуацию на рынке подсолнечного масла: цены даже выросли

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 103900 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 118649 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 122596 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 179549 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 210596 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 136782 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 129704 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 196875 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125365 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 181876 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 121841 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 129255 просмотра
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 123925 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 134366 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 126384 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 210596 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 196875 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 354642 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 321200 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 305402 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 103154 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 102420 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 179549 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 141337 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 181876 просмотра
Актуальное
Рекомендации Минэкономики не изменили тревожную ситуацию на рынке подсолнечного масла: цены даже выросли

Рекомендации Минэкономики не изменили тревожную ситуацию на рынке подсолнечного масла: цены даже выросли

Киев  •  УНН

 • 16575 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. На прошлой недели в Минэкономики собрали производителей подсолнечного масла, чтоб обсудить тревожную ситуацию на рынке и неоправданно высокие цены. По результату были обещаны изменения в пользу потребителя, но за неделю по сути ничего не изменилось, сообщает УНН.

10 августа УНН провел сравнительный анализ, выяснив, что в Украине, где производится 30% всего подсолнечного масла мира, цены на продукт в два раза превышают польские. Так, бутылка масла “Щедрый дар” (750 мл) стоила в среднем 61,5 грн. За бутылку масла “Стожар” емкостью 870 мл приходилось отдать 63,8 грн. А масло “Чумак” емкостью 900 мл стоило около 77,8 грн.

Состоянием на сегодня цены не только не снизились, но даже поднялись. Например, бутылка масла “Стожар” емкостью 870 мл стала стоить 75,21 грн вместо прежних 63,8 грн. Масло “Чумак” не поменялось в цене и все так же 77,8 грн за 900 мл.

Все вышеперечисленные бренды принадлежат крупнейшему в Украине производителю и экспортеру масла, компании “Кернел” Андрея Веревского. После совещания в Минэкономики они заявили, что готовы понизить цены на 10% на социальные (непопулярные) бренды масла, такие как “Разумный выбор”, “Семерка” и “extra”.

Но, похоже, что такой “дисконт” был игрой на публику, если цены на “Стожар” у Веревского подняли сразу на 20%.

Дополнение

Отметим, что “Кернел” искажает информацию не только для правительства Украины, но и своих инвесторов на Варшавской бирже. В августе компания Веревского разместила отчет о соотвествии с требованиями Best Practice 2021, где задекламировала соблюдение главных принципов комплаенса.

Например, “Кернел” информирует своих инвесторов о том, что в его бизнес-стратегии содержатся “социальные и кадровые факторы, в том числе, среди прочего, предпринятые и запланированные действия для обеспечения равного обращения с женщинами и мужчинами, достойных условий труда, уважения прав сотрудников, диалога с местными сообществами, отношений с клиентами”. Но сами сотрудники компании это прямо опровергают, называя “Кернел” лицемерами. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы