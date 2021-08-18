"Кернел" исказил информацию в сообщении инвесторам на Варшавской бирже о соблюдении лучших практик комплаенса

Детали

Этим документом публичные компании обычно демонстрируют инвесторам соблюдение законодательства, нормативных документов, надлежащих стандартов поведения на рынке, справедливого отношения и добросовестного подхода к окружающим.

В своем отчете “Кернел” декларирует соблюдение 6 основных принципов, однако некоторые из них на деле не только формализм, но и полная их противоположность.

Например, “Кернел” сообщает, что включает факторы ESG в свою бизнес-стратегию, в частности: “экологические факторы, в том числе меры и риски, связанные с изменением климата и устойчивым развитием”.

Но буквально в этом году компания намеревалась соорудить в Черкасской области участок протравливания зерна, что спровоцировало бунт местных жителей, который и остановил планы Веревского.

Кроме того, стоит напомнить, как в 2018 году “Кернел” стал виновником массового отравления жителей Тернопольской области. Оказалось, что структура “Кернел” использовала при обработке полей глифосат, названный Международным агентством по изучению рака (МАИР) канцерогеном.

Далее “Кернел” информирует своих инвесторов о том, что в его бизнес-стратегии содержатся “социальные и кадровые факторы, в том числе, среди прочего, предпринятые и запланированные действия для обеспечения равного обращения с женщинами и мужчинами, достойных условий труда, уважения прав сотрудников, диалога с местными сообществами, отношений с клиентами”.

Но сами сотрудники компании это прямо опровергают, называя “Кернел” лицемерами.

“Работал на Бандурском маслоэкстракционном заводе мастером по ремонту оборудования. Структура предприятия—отвратительная. Корпоративная этика на первом месте, а по факту — маска лицемерия, хоть как то завуалировать все минусы компании”, — указывает бывший сотрудник компании в свежих отзывах на профильных сайтах.

Помимо абьюзивных отношений между начальством и подчиненными, о которых последние регулярно сообщают на таких сайтах, есть и такая информация, которая может свидетельствовать о наличии “черной кассы” в компании.

“Мы вынуждены отказаться от сотрудничества с Кернел, потому что их региональный менеджер Докторов потребовал 25% от суммы сделки, с его слов для передачи Осипову (генеральный директор Евгений Осипов — ред) . Это очень много, работать не выгодно”, — также указано в отзывах.

Как отмечают в самом “Кернел”, их акции торгуются на Варшавской бирже с 2007 года. За соблюдение вышесказанных практик отвечает Совет директоров, в составе которых: Андрей Веревский (Глава совета директоров), Натали Башиш (независимый директор), Сергей Шибаев (независимый директор), Анджей Данильчук (независимый директор, гражданин Польши), Евгений Осипов (генеральный директор), Анастасия Усачова (финансовый директор), Виктория Лукяненко (директор по правовому обеспечению) и Юрий Ковальчук (директор по корпоративным инвестициям).

Стоит заметить, что даже при таком количестве руководства, включая иностранцев, “Кернел” не перестает попадать в громкие скандалы, связанные с неподобающим бизнес-поведением на рынке и нарушением прав других участников, что в свою очередь противоречит практикам Варшавской бирже.

Среди последних: уголовное дело против “Кернел” в части несоблюдения налогового законодательства, махинации в договорах с паевиками и подписание документов с “мертвыми душами”, захват агропредприятия “Агродом” семьи покойного нардепа Валерия Давыденка, а также несоблюдение обязательств перед Михаилом Стадником на сумму более 30 млн долларов, о чем свидетельствует решение Лондонского суда.

К слову

“Кернел” не задекларировал на Варшавской бирже риск дефолта, связанного с решением Лондонского суда о взыскании с компании около 33 млн долларов в пользу Михаила Стадника.