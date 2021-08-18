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"Кернел" спотворив інформацію в повідомленні інвесторам на Варшавській біржі про дотримання найкращих практик комплаєнсу

"Кернел" спотворив інформацію в повідомленні інвесторам на Варшавській біржі про дотримання найкращих практик комплаєнсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Український агрохолдинг “Кернел” Андрія Веревського на вимогу Варшавської біржі, де торгуються його акції, в серпні розмістив інформацію про відповідності до вимог Best Practice 2021, повідомляє УНН.

Деталі

Цим документом публічні компанії зазвичай демонструють інвесторам дотримання законодавства, нормативних документів, належних стандартів поведінки на ринку, справедливого ставлення і сумлінного підходу до оточуючих.

У своєму звіті “Кернел” декларує дотримання 6 основних принципів, однак деякі з них на ділі не тільки формалізм, а й повна їхня протилежність.

Наприклад, “Кернел” повідомляє, що включає фактори ESG в свою бізнес-стратегію, зокрема: “екологічні чинники, в тому числі заходи і ризики, пов’язані зі зміною клімату і стійким розвитком”.

Але буквально в цьому році компанія мала намір спорудити в Черкаській області ділянку протруювання зерна, що спровокувало бунт місцевих жителів, який і зупинив плани Веревського.

Крім того, варто нагадати, як в 2018 році “Кернел” став винуватцем масового отруєння жителів Тернопільської області. Виявилося, що структура “Кернел” використовувала при обробці полів гліфосат, названий Міжнародним агентством з вивчення раку (МАВР) канцерогеном.

Далі “Кернел” інформує своїх інвесторів про те, що в його бізнес-стратегії містяться “соціальні та кадрові чинники, в тому числі, серед іншого, вжиті і заплановані дії для забезпечення рівного поводження з жінками і чоловіками, гідних умов праці, поваги прав співробітників, діалогу з місцевими громадами, відносин з клієнтами”.

Але самі співробітники компанії це прямо спростовують, називаючи “Кернел” лицемірами.

“Працював на Бандурському маслоекстракційному заводі майстром з ремонту обладнання. Структура підприємства-огидна. Корпоративна етика на першому місці, а по факту — маска лицемірства, хоч якось завуалювати всі мінуси компанії”, — вказує колишній співробітник компанії в свіжих відгуках на профільних сайтах.

Крім аб’юзивних відносин між начальством і підлеглими, про які останні регулярно повідомляють на таких сайтах, є і така інформація, яка може свідчити про наявність “чорної каси” в компанії.

“Ми змушені відмовитися від співпраці з Кернел, тому що їхній регіональний менеджер Докторов зажадав 25% від суми угоди, з його слів для передачі Осипову (генеральний директор Євген Осипов — ред). Це дуже багато, працювати не вигідно”, — також зазначено у відгуках.

Як зазначають в самому “Кернел”, їх акції торгуються на Варшавській біржі з 2007 року. За дотримання вищесказаних практик відповідає Рада директорів, у складі яких: Андрій Веревський (Глава ради директорів), Наталі Башіш (незалежний директор), Сергій Шибаєв (незалежний директор), Анджей Данильчук (незалежний директор, громадянин Польщі), Євген Осипов (генеральний директор), Анастасія Усачова (фінансовий директор), Вікторія Лук’яненко (директор з правового забезпечення) і Юрій Ковальчук (директор з корпоративних інвестицій).

Варто зауважити, що навіть при такій кількості керівництва, включаючи іноземців, “Кернел” не перестає потрапляти в гучні скандали, пов’язані з неналежною бізнес-поведінкою на ринку і порушенням прав інших учасників, що в свою чергу суперечить практикам Варшавській біржі.

Серед останніх: кримінальну справу проти “Кернел” в частині недотримання податкового законодавства, махінації в договорах з пайовиками і підписання документів з “мертвими душами”, захоплення агропідприємства “Агродом” сім’ї покійного нардепа Валерія Давиденка, а також недотримання зобов’язань перед Михайлом Стадником на суму понад 30 млн доларів, про що свідчить рішення Лондонського суду.

До речі

“Кернел” не задекларував на Варшавській біржі ризик дефолту, пов’язаного з рішенням Лондонського суду про стягнення з компанії близько 33 млн доларів на користь Михайла Стадника.

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