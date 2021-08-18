"Кернел" спотворив інформацію в повідомленні інвесторам на Варшавській біржі про дотримання найкращих практик комплаєнсу

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Цим документом публічні компанії зазвичай демонструють інвесторам дотримання законодавства, нормативних документів, належних стандартів поведінки на ринку, справедливого ставлення і сумлінного підходу до оточуючих.

У своєму звіті “Кернел” декларує дотримання 6 основних принципів, однак деякі з них на ділі не тільки формалізм, а й повна їхня протилежність.

Наприклад, “Кернел” повідомляє, що включає фактори ESG в свою бізнес-стратегію, зокрема: “екологічні чинники, в тому числі заходи і ризики, пов’язані зі зміною клімату і стійким розвитком”.

Але буквально в цьому році компанія мала намір спорудити в Черкаській області ділянку протруювання зерна, що спровокувало бунт місцевих жителів, який і зупинив плани Веревського.

Крім того, варто нагадати, як в 2018 році “Кернел” став винуватцем масового отруєння жителів Тернопільської області. Виявилося, що структура “Кернел” використовувала при обробці полів гліфосат, названий Міжнародним агентством з вивчення раку (МАВР) канцерогеном.

Далі “Кернел” інформує своїх інвесторів про те, що в його бізнес-стратегії містяться “соціальні та кадрові чинники, в тому числі, серед іншого, вжиті і заплановані дії для забезпечення рівного поводження з жінками і чоловіками, гідних умов праці, поваги прав співробітників, діалогу з місцевими громадами, відносин з клієнтами”.

Але самі співробітники компанії це прямо спростовують, називаючи “Кернел” лицемірами.

“Працював на Бандурському маслоекстракційному заводі майстром з ремонту обладнання. Структура підприємства-огидна. Корпоративна етика на першому місці, а по факту — маска лицемірства, хоч якось завуалювати всі мінуси компанії”, — вказує колишній співробітник компанії в свіжих відгуках на профільних сайтах.

Крім аб’юзивних відносин між начальством і підлеглими, про які останні регулярно повідомляють на таких сайтах, є і така інформація, яка може свідчити про наявність “чорної каси” в компанії.

“Ми змушені відмовитися від співпраці з Кернел, тому що їхній регіональний менеджер Докторов зажадав 25% від суми угоди, з його слів для передачі Осипову (генеральний директор Євген Осипов — ред). Це дуже багато, працювати не вигідно”, — також зазначено у відгуках.

Як зазначають в самому “Кернел”, їх акції торгуються на Варшавській біржі з 2007 року. За дотримання вищесказаних практик відповідає Рада директорів, у складі яких: Андрій Веревський (Глава ради директорів), Наталі Башіш (незалежний директор), Сергій Шибаєв (незалежний директор), Анджей Данильчук (незалежний директор, громадянин Польщі), Євген Осипов (генеральний директор), Анастасія Усачова (фінансовий директор), Вікторія Лук’яненко (директор з правового забезпечення) і Юрій Ковальчук (директор з корпоративних інвестицій).

Варто зауважити, що навіть при такій кількості керівництва, включаючи іноземців, “Кернел” не перестає потрапляти в гучні скандали, пов’язані з неналежною бізнес-поведінкою на ринку і порушенням прав інших учасників, що в свою чергу суперечить практикам Варшавській біржі.

Серед останніх: кримінальну справу проти “Кернел” в частині недотримання податкового законодавства, махінації в договорах з пайовиками і підписання документів з “мертвими душами”, захоплення агропідприємства “Агродом” сім’ї покійного нардепа Валерія Давиденка, а також недотримання зобов’язань перед Михайлом Стадником на суму понад 30 млн доларів, про що свідчить рішення Лондонського суду.

До речі

“Кернел” не задекларував на Варшавській біржі ризик дефолту, пов’язаного з рішенням Лондонського суду про стягнення з компанії близько 33 млн доларів на користь Михайла Стадника.