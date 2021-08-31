У Мінекономіки прокоментували скандальні ціни на олію в Україні

ukru
17 березня, 19:38 • 102730 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 130446 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 188469 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 159612 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 157862 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164024 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 180571 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150364 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159505 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176194 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 57029 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 45036 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 34076 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 26341 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 65387 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 188469 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 166132 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 262732 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 258705 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 386629 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 64539 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 72993 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 70656 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 102666 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 112628 перегляди
Актуальне
У Мінекономіки прокоментували скандальні ціни на олію в Україні

У Мінекономіки прокоментували скандальні ціни на олію в Україні

Київ • УНН

 • 36607 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. У 2021 році індекс споживчих цін на соняшникову олію в Україні склав 147,5%. Про це УНН повідомили в міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Деталі

При цьому, як зазначають в міністерстві, ціни на олію не підлягають державному регулюванню і визначаються суб’єктами господарювання самостійно.

“Протягом вересня 2020 року — червня 2021 року на внутрішньому ринку спостерігалося зростання споживчих цін на олію соняшникову. Згідно з даними Держстату, у 2020 році індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) на олію соняшникову склав 121,7%. У І півріччі 2021 року темпи зростання цін активізувалися, а ІСЦ склав 147,5%”, — зазначили в міністерстві

Серед основних чинників називають скорочення у 2020 році обсягів виробництва соняшнику на 14,3% (з 15,3 млн тонн до 13,1 млн тонн) та зростання цін на внутрішньому ринку на олієсировину.

За даними моніторингу Мінагрополітики, на кінець липня середня закупівельна ціна насіння соняшника становила 17 833 грн/т, що на 74% дорожче, ніж роком раніше.

“Індекс цін виробників олії соняшникової у 2020 році склав ̶ 149,2%, у І півріччі 2021 року ̶ 152,5%”, — вказали у міністерстві.

Для стабілізації ситуації на ринку міністерство підписало Меморандум з асоціацією “Укроліяпром”, де передбачені заходи щодо узгодження можливих граничних обсягів експорту олії соняшникової на цей рік.

Крім того, в Мінекономіки на початку серпня проведено робочу нараду (в режимі онлайн) за участю представників центральних органів виконавчої влади, асоціації “Укроліяпром”, найбільших вітчизняних компаній виробників та постачальників олії, на якій розглянуто ситуацію на внутрішньому ринку олії, питання розвитку олієвидобувної галузі та, зокрема, стан реалізації Меморандуму.

“На нараді представниками компаній зазначено, що виробники олії мають достатні запаси виробленої продукції, як для забезпечення внутрішнього ринку так для потреб експорту олії. Згідно з додатком до Меморандуму визначені граничні обсяги експорту олії соняшникової у 2020/21 маркетинговому році в обсязі 5380 тис.тонн. За даними Держмитслужби України за 11 місяців 2020/21 маркетингового року (станом на 01 серпня 2021 року) з України експортовано майже 5074 тис. тонн олії соняшникової, що не перевищує граничні обсяги експорту, передбачені Меморандумом”, — повідомили в Мінекономіки.

За даними міністерства, виробництво соняшнику в Україні в сезоні 2021/22 року прогнозується на рівні 16,5-16,8 млн тонн, що вище ніж у поточному сезоні (13,1 млн тонн, за даними Держстату).

Відповідно (за прогнозом USDA) очікуваний обсяг виробництва соняшникової олії в Україні у маркетинговому 2021/22 році може досягти рівня 6,5 — 7 мільйонів тонн.

“Слід зазначити, що в Росії, другому найбільшому гравцеві на світовому ринку соняшникової олії, згідно з офіційними даними, в 2021 році соняшник посіяний на площі в 9,1 млн гектарів (у 2020 році — 8,3 млн га), що за сприятливих погодних умов може дозволити зібрати максимальний урожай соняшнику — на рівні 14,5-15,5 млн тонн (проти 13,3 млн тонн в 2020 році). Очікування високих врожаїв соняшнику у країнах-експортерах, можливе збільшення обсягів пропозицій для експорту Україною, Росією, Аргентиною та іншими експортерами соняшникової олії може призвести до посилення конкуренції на ринку та до зменшення цін на зазначений вид продукції, як на зовнішньому так і на внутрішньому ринках”, — наголосили в міністерстві.

Отже, на даний час міністерство не вбачає доцільним запроваджувати обмеження щодо експорту соняшникової олії.

“Мінекономіки здійснює моніторинг економічної ситуації на внутрішньому i зовнішньому ринках олії та в межах компетенції ініціюватиме заходи державного регулювання у разі виникнення реальних загроз продовольчій безпеці”, — підсумували там.

В контексті

Найбільший в Україні виробник олії “Кернел” (Чумак, Стожар, Щедрий дар) після наради в Мінекономіки заявив, що знизить ціни на соціальні (маловідомі) бренди олії на 10%. Натомість, вартість більш популярної серед українців олії “Стожар” зросла одразу на 11 грн і тепер коштує 75,21 грн замість колишніх 63,8 грн. Вартість олії “Чумак” та “Щедрий дар” не змінилась.

Деякі експерти прогнозують, що вартість пляшки олії восени може зрости до 100 грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами