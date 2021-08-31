У Мінекономіки прокоментували скандальні ціни на олію в Україні

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При цьому, як зазначають в міністерстві, ціни на олію не підлягають державному регулюванню і визначаються суб’єктами господарювання самостійно.

“Протягом вересня 2020 року — червня 2021 року на внутрішньому ринку спостерігалося зростання споживчих цін на олію соняшникову. Згідно з даними Держстату, у 2020 році індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) на олію соняшникову склав 121,7%. У І півріччі 2021 року темпи зростання цін активізувалися, а ІСЦ склав 147,5%”, — зазначили в міністерстві

Серед основних чинників називають скорочення у 2020 році обсягів виробництва соняшнику на 14,3% (з 15,3 млн тонн до 13,1 млн тонн) та зростання цін на внутрішньому ринку на олієсировину.

За даними моніторингу Мінагрополітики, на кінець липня середня закупівельна ціна насіння соняшника становила 17 833 грн/т, що на 74% дорожче, ніж роком раніше.

“Індекс цін виробників олії соняшникової у 2020 році склав ̶ 149,2%, у І півріччі 2021 року ̶ 152,5%”, — вказали у міністерстві.

Для стабілізації ситуації на ринку міністерство підписало Меморандум з асоціацією “Укроліяпром”, де передбачені заходи щодо узгодження можливих граничних обсягів експорту олії соняшникової на цей рік.

Крім того, в Мінекономіки на початку серпня проведено робочу нараду (в режимі онлайн) за участю представників центральних органів виконавчої влади, асоціації “Укроліяпром”, найбільших вітчизняних компаній виробників та постачальників олії, на якій розглянуто ситуацію на внутрішньому ринку олії, питання розвитку олієвидобувної галузі та, зокрема, стан реалізації Меморандуму.

“На нараді представниками компаній зазначено, що виробники олії мають достатні запаси виробленої продукції, як для забезпечення внутрішнього ринку так для потреб експорту олії. Згідно з додатком до Меморандуму визначені граничні обсяги експорту олії соняшникової у 2020/21 маркетинговому році в обсязі 5380 тис.тонн. За даними Держмитслужби України за 11 місяців 2020/21 маркетингового року (станом на 01 серпня 2021 року) з України експортовано майже 5074 тис. тонн олії соняшникової, що не перевищує граничні обсяги експорту, передбачені Меморандумом”, — повідомили в Мінекономіки.

За даними міністерства, виробництво соняшнику в Україні в сезоні 2021/22 року прогнозується на рівні 16,5-16,8 млн тонн, що вище ніж у поточному сезоні (13,1 млн тонн, за даними Держстату).

Відповідно (за прогнозом USDA) очікуваний обсяг виробництва соняшникової олії в Україні у маркетинговому 2021/22 році може досягти рівня 6,5 — 7 мільйонів тонн.

“Слід зазначити, що в Росії, другому найбільшому гравцеві на світовому ринку соняшникової олії, згідно з офіційними даними, в 2021 році соняшник посіяний на площі в 9,1 млн гектарів (у 2020 році — 8,3 млн га), що за сприятливих погодних умов може дозволити зібрати максимальний урожай соняшнику — на рівні 14,5-15,5 млн тонн (проти 13,3 млн тонн в 2020 році). Очікування високих врожаїв соняшнику у країнах-експортерах, можливе збільшення обсягів пропозицій для експорту Україною, Росією, Аргентиною та іншими експортерами соняшникової олії може призвести до посилення конкуренції на ринку та до зменшення цін на зазначений вид продукції, як на зовнішньому так і на внутрішньому ринках”, — наголосили в міністерстві.

Отже, на даний час міністерство не вбачає доцільним запроваджувати обмеження щодо експорту соняшникової олії.

“Мінекономіки здійснює моніторинг економічної ситуації на внутрішньому i зовнішньому ринках олії та в межах компетенції ініціюватиме заходи державного регулювання у разі виникнення реальних загроз продовольчій безпеці”, — підсумували там.

В контексті

Найбільший в Україні виробник олії “Кернел” (Чумак, Стожар, Щедрий дар) після наради в Мінекономіки заявив, що знизить ціни на соціальні (маловідомі) бренди олії на 10%. Натомість, вартість більш популярної серед українців олії “Стожар” зросла одразу на 11 грн і тепер коштує 75,21 грн замість колишніх 63,8 грн. Вартість олії “Чумак” та “Щедрий дар” не змінилась.

Деякі експерти прогнозують, що вартість пляшки олії восени може зрости до 100 грн.