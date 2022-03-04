В Николаевской области оккупанты расстреляли директора школы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В селе Баштанка Николаевской области российские оккупанты убили директора школы. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует УНН.
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"Мрази!! У нас первые потери среди гражданского населения", - написал Ким.
По его словам, оккупанты ворвалась в школу в селе Баштанка и расстреляли директора.
Напомним
Колонна российских оккупантов заехала в Николаев со стороны Николаевского глиноземного завода.
В направлении Октябрьского продолжается бой. По Прибужскому направлению военные Вооруженных сил Украины разбили целую кучу российской техники.