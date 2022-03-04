У Миколаївській області окупанти розстріляли директора школи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У селі Баштанка Миколаївської області російські окупанти вбили директора школи. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує УНН.
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"Мерзоти!! У нас перші втрати серед цивільного населення", - написав Кім.
За його словами, окупанти увірвалася до школи у селі Баштанка та розстріляли директора.
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