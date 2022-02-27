В Николаевской области возле АЗС перевернулся и загорелся бензовоз

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В городе Первомайск Николаевской области, по предварительной информации, на ул. Киевской перевернулся на бок бензовоз, в результате чего произошел разлив топлива с последующим возгоранием. Пожар раскинулся на площадь 150 кв. м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.