В Николаевской области возле АЗС перевернулся и загорелся бензовоз
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В городе Первомайск Николаевской области, по предварительной информации, на ул. Киевской перевернулся на бок бензовоз, в результате чего произошел разлив топлива с последующим возгоранием. Пожар раскинулся на площадь 150 кв. м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
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“Существует угроза переброски огня на автозаправочную станцию, которая расположена неподалеку. На месте работают пожарные. Дополнительно привлечено отделение местной пожарной охраны Подгородняя и автоцистерна воинской части. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении.
Детали и обстоятельства пожара выясняются.
Напомним
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