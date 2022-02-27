У Миколаївській області біля АЗС перекинувся і загорівся бензовоз
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У місті Первомайськ Миколаївської області, за попередньою інформацією, на вул. Київській перекинувся на бік бензовоз, внаслідок чого стався розлив палива із подальшим загоранням. Пожежа розкинулась на площу 150 кв.м. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
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“Існує загроза перекидання вогню на автозаправну станцію, яка розташована неподалік. На місці працюють вогнеборці. Додатково залучено відділення місцевої пожежної охорони Підгородна та автоцистерна військової частини. Роботи з ліквідації пожежі тривають”, — йдеться у повідомленні.
Деталі і обставини пожежі з'ясовуються.
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