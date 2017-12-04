В Николаеве в результате столкновения легковушки с микроавтобусом пострадали 8 подростков

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сегодня на пересечении улиц Пограничная и 1-я Слободская в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля “ВАЗ” и микроавтобуса “Mercedes-Benz”, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате столкновения транспортных средств и дальнейшей переброски микроавтобуса за помощью к врачам обратились восемь пассажиров в возрасте от 16 до 18 лет с обоих автомобилей. Одна из пострадавших госпитализирована в медицинское учреждение, остальные находятся на амбулаторном лечении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, на Закарпатье перевернулся автобус с почти 50-ю пассажирами.

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