У Миколаєві внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом постраждали 8 підлітків

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Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні на перетині вулиць Погранична та 1-а Слобідська в Миколаєві сталась дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля “ВАЗ” та мікроавтобусу “Mercedes-Benz”, повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів та подальшого перекидання мікроавтобуса за допомогою до лікарів звернулись вісім пасажирів віком від 16 до 18 років з обох автомобілів. Одна з потерпілих госпіталізована до медичного закладу, інші перебувають на амбулаторному лікуванні.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), санкція якої передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до 2 років, або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, на Закарпатті перевернувся автобус з майже 50-ма пасажирами.

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