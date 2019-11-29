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В Николаеве военный пытался украсть Mercedes

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Николаеве за угон транспортного средства задержали военнослужащего. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Сообщение о том, что в микрорайоне Варваровка Центрального района мужчина в военной форме пытался угнать автомобиль Mercedes Benz правоохранители получили от владельца днем 28 ноября.

Заявитель рассказал, что когда он находился возле своего транспортного средства, к нему подошел незнакомец и попросил помочь завести с буксира его Chevrolet Niva. Мужчина согласился и пошел к авто, а потом заметил, что в это время незнакомец не пошел с ним, а взамен уже сел в его Mercedes и заводит его.

В салоне находилась жена заявителя, которая начала выталкивать злоумышленника с сиденья водителя, однако автомобиль уже начал движение. В этот момент за руль вскочил и заявитель, и резко дернув за ручник, остановил Mercedes и вытащил из него незнакомца, который быстро скрылся с места происшествия, оставив Chevrolet Niva, на которой передвигался.

Получив сообщение о преступлении, полицейские начали розыск преступника, и уже через несколько часов задержали его.

Выяснилось, что похитителем является неоднократно судимый 42-летний военнослужащий, который утром незаконно завладел служебным автомобилем Chevrolet Niva, а когда в нем кончилось горючее, решил похитить Mercedes.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством) и задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.

Напомним, в Кировоградской задержали двух жителей Одесской области, которые специализировались на похищении элитных авто.

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