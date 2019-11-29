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У Миколаєві військовий намагався вкрасти Mercedes

У Миколаєві військовий намагався вкрасти Mercedes

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Миколаєві за викрадення транспортного засобу затримали військовослужбовця. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Миколаєвській області.

Повідомлення про те, що у мікрорайоні Варварівка Центрального району чоловік у військовій формі намагався викрасти автомобіль Mercedes Benz правоохоронці отримали від власника вдень 28 листопада.

Заявник розповів, що коли він перебував біля свого транспортного засобу, до нього підійшов незнайомець та попросив допомогти завести з буксиру його Chevrolet Niva. Чоловік погодився та пішов до авто, а потім помітив, що в цей час незнайомець не пішов з ним, а натомість вже сів у його Mercedes та заводить його.

У салоні перебувала дружина заявника, яка почала виштовхувати зловмисника з сидіння водія, однак автомобіль вже розпочав рух. У цей момент за кермо схопився і заявник, і різко смикнувши за ручник, зупинив Mercedes та витягнув з нього незнайомця, який хутко втік з місця події, залишивши Chevrolet Niva, на якій пересувався.

Отримавши повідомлення про злочин, поліцейські розпочали розшук злочинця, та вже за декілька годин затримали його.

З’ясувалось, що викрадачем є неодноразово судимий 42-річний військовослужбовець, який зранку незаконно заволодів службовим автомобілем Chevrolet Niva, а коли у ньому скінчилось пальне, вирішив викрасти Mercedes.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до п’яти років. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникові про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.

Нагадаємо, на Кіровоградщині затримали двох жителів Одеської області, які спеціалізувалися на викраденні елітних авто.

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