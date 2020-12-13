В Николаеве в ДТП травмированы три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Николаеве из-за столкновения двух автомобилей травмированы три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции в Николаевской области.
Так, сегодня, 13 декабря, около 1:25 по проспекту Богоявленскому в Корабельном районе произошло столкновение автомобилей Kia и Daewoo Lanos.
“В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель и двое пассажиров Daewoo Lanos получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение. 39-летний водитель автомобиля Kia не пострадал”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что событие квалифицировано предварительно по признакам ч. 1 ст. 286 УК “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”.
Напомним, во Львовской области водитель насмерть сбил пешехода, после чего въехал в припаркованный грузовой автомобиль.