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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72897 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96056 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115353 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150459 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198749 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194893 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282225 просмотра

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В Николаеве в ДТП травмированы три человека

В Николаеве в ДТП травмированы три человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Николаеве из-за столкновения двух автомобилей травмированы три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции в Николаевской области.

Так, сегодня, 13 декабря, около 1:25 по проспекту Богоявленскому в Корабельном районе произошло столкновение автомобилей Kia и Daewoo Lanos.

“В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель и двое пассажиров Daewoo Lanos получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение. 39-летний водитель автомобиля Kia не пострадал”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что событие квалифицировано предварительно по признакам ч. 1 ст. 286 УК “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”.

Напомним, во Львовской области водитель насмерть сбил пешехода, после чего въехал в припаркованный грузовой автомобиль.

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