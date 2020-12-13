На Львівщині 19-річний водій збив на смерть людину та в'їхав у вантажний автомобіль

“13 грудня біля 2:00 на автодорозі „Львів-Шегині“, між населеними пунктами села Шегині та села Волиця Мостиського району, мешканець міста Самбір 2001 року народження, керуючи автомобілем Fiat Ducato, здійснив наїзд на пішохода, мешканця села Гайове Луцького району, Волинської області 1983 року народження, після чого в’їхав у припаркований вантажний автомобіль марки Renault Т460. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці події”, — йдеться в повідомленні.

Також трьох пасажирів автомобіля Fiat Ducato каретою швидкої допомоги доставлено в Мостиську ЦРЛ.

Нагадаємо, у Київській області внаслідок ДТП за участі двох легкових автомобілів загинув водій, а за життя пасажира-підлітка боряться лікарі.