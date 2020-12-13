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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 67967 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90268 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114038 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149242 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198007 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194538 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281484 просмотра

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Во Львовской области 19-летний водитель сбил насмерть человека и въехал в грузовой автомобиль

Во Львовской области 19-летний водитель сбил насмерть человека и въехал в грузовой автомобиль

Киев  •  УНН

 • 13962 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Во Львовской области водитель насмерть сбил пешехода, после чего въехал в припаркованный грузовой автомобиль. В результате трех пассажиров водителя были госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

“13 декабря у 2:00 на автодороге „Львов-Шегини“, между населенными пунктами села Шегини и села Волица Мостиского района, житель города Самбор 2001 года рождения, управляя автомобилем Fiat Ducato, совершил наезд на пешехода, жителя села Гайово Луцкого района, Волынской области 1983 года рождения, после чего въехал в припаркованный грузовой автомобиль марки Renault Т460. В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия”, — говорится в сообщении.

Также трех пассажиров автомобиля Fiat Ducato каретой скорой помощи доставлены в Мостисскую ЦРБ.

Напомним, в Киевской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погиб водитель, а за жизнь пассажира-подростка борются врачи.

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