У Миколаєві в ДТП травмувалися троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Миколаєві через зіткнення двох автомобілів травмувалися троє людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції у Миколаївській області.
Так, сьогодні, 13 грудня, близько 1:25 по проспекту Богоявленському у Корабельному районі відбулося зіткнення автомобілів Kia та Daewoo Lanos.
“Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 42-річний водій та двоє пасажирів Daewoo Lanos отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та доставлені до медичного закладу. 39-річний водій автомобіля Kia не постраждав”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що подію кваліфіковано попередньо за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.
Нагадаємо, у Львівській області водій на смерть збив пішохода, після чого в’їхав у припаркований вантажний автомобіль.