В Николаеве произошел пожар на корабле

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101916 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111179 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116057 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148941 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116077 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140627 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104032 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102803 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105073 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102280 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Николаеве произошел пожар на корабле

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. В Николаеве на судостроительном заводе произошел пожар в трюме корабля, один человек эвакуирован. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.

"16 июля в 14:35 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре в трюме корабля на территории Николаевского судостроительного завода на улице Адмиральской города Николаева", - говорится в сообщении.

По повышенному номеру вызова направлено отделения четырех государственных пожарно-спасательных частей, дежурную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС в области. Всего от ГСЧС к тушению пожара привлечено 9 единиц техники и 25 человек.

В 15:13 пожар локализован на площади 8 кв. м.

"Эвакуирован 1 человек, пострадавших и травмированных нет", - добавили в ГСЧС.

Напомним, бывшего директора одесского отеля "Токио Стар", в котором в прошлом году в результате пожара погибли девять человек, задержали в аэропорту "Одесса".

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