В Николаеве произошел пожар на корабле
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Николаеве на судостроительном заводе произошел пожар в трюме корабля, один человек эвакуирован. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.
"16 июля в 14:35 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре в трюме корабля на территории Николаевского судостроительного завода на улице Адмиральской города Николаева", - говорится в сообщении.
По повышенному номеру вызова направлено отделения четырех государственных пожарно-спасательных частей, дежурную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС в области. Всего от ГСЧС к тушению пожара привлечено 9 единиц техники и 25 человек.
В 15:13 пожар локализован на площади 8 кв. м.
"Эвакуирован 1 человек, пострадавших и травмированных нет", - добавили в ГСЧС.
Напомним, бывшего директора одесского отеля "Токио Стар", в котором в прошлом году в результате пожара погибли девять человек, задержали в аэропорту "Одесса".