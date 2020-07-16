Пожежа у "Токіо Стар": співвласника готелю затримали в аеропорту Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Колишнього директора одеського готелю "Токіо Стар", у якому минулого року в результаті пожежі загинули дев’ять людей, затримали в Міжнародному аеропорту "Одеса". Про це інформує відділ комунікації ГУ Нацполіції Одеської області, передає УНН.
"Правоохоронці затримали колишнього директора одеського готелю, якого розшукували за підозрою у порушенні правил пожежної безпеки. Чоловік намагався перетнути державний кордон України через міжнародний аеропорт "Одеса", - повідомили правоохоронці.
У поліції нагадали, що колишній директор закладу є одним із фігурантів кримінального провадження, розпочатого поліцейськими за фактом цієї трагічної події. Його оголосили в розшук за підозрою у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Наразі підозрюваний затриманий в порядку ст. 191 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
У прокуратурі області також підтвердили УНН затримання чоловіка, вказавши, що йдеться про співвласника готелю "Токіо Стар".
Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася вночі 17 серпня 2019 року. У результаті загинуло 9 осіб. З них 8 громадян України та одна громадянка Австралії. Ще 10 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.