Пожар в "Токио Стар": совладельца гостиницы задержали в аэропорту Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Бывшего директора одесского отеля "Токио Стар", в котором в прошлом году в результате пожара погибли девять человек, задержали в Международном аэропорту "Одесса". Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции Одесской области, передает УНН.
"Правоохранители задержали бывшего директора одесского отеля, которого разыскивали по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. Мужчина пытался пересечь государственную границу Украины через международный аэропорт "Одесса", - сообщили правоохранители.
В полиции напомнили, что бывший директор заведения является одним из фигурантов уголовного производства, начатого полицейскими по факту этого трагического события. Его объявили в розыск по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 191 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В прокуратуре области также подтвердили УНН задержание мужчины, указав, что речь идет о совладельце гостиницы "Токио Стар".
Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел ночью 17 августа 2019 года. В результате погибли 9 человек. Из них 8 граждан Украины и одна гражданка Австралии. Еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.