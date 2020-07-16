У Миколаєві сталася пожежа на кораблі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Миколаєві на суднобудівному заводі сталася пожежа у трюмі корабля, одну людину евакуювали. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в області.
"16 липня о 14:35 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у трюмі корабля на території Миколаївського суднобудівного заводу на вулиці Адміральській міста Миколаєва", - йдеться у повідомленні.
За підвищеним номером виклику направлено відділення чотирьох державних пожежно-рятувальних частин, чергову зміну оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в області. Загалом від ДСНС до гасіння пожежі залучено 9 одиниць техніки та 25 осіб.
О 15:13 пожежу локалізовано на площі 8 кв. м.
"Евакуйовано 1 людину, постраждалих та травмованих немає", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, колишнього директора одеського готелю "Токіо Стар", у якому минулого року в результаті пожежі загинули дев’ять людей, затримали в аеропорту "Одеса".