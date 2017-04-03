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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80401 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111882 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170212 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125225 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122181 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115414 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаеве убрали свалку ртутных ламп на берегу реки Ингул

В Николаеве убрали свалку ртутных ламп на берегу реки Ингул

Киев  •  УНН

 • 7461 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В четверг, 30 марта, были проведены работы по ликвидации несанкционированной свалки ртутных люминесцентных ламп на берегу реки Ингул в Центральном районе Николаева, которое нашли пользователи социальной сети Facebook. Об этом сообщает Николаевский городской совет, передает УНН.

По данным городского совета, работы были проведены спасателями 10-го взвода ГВГСО ГСЧС Украины совместно с управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета.

Так, на месте происшествия комиссией было установлено, что неподалеку от железнодорожной станции "Ингул", в 200 метрах от пути, неизвестными лицами было выброшено в заросли камыша около 300 люминесцентных ламп в картонных коробках.

Установлено, что в результате пожара, который выпалил часть камыша и коробки из-под ламп, были разрушены стеклянные колбы ламп.

"С целью недопущения дальнейшего попадания опасных веществ в окружающую среду спасателями 10-го взвода ГВГСО ГСЧС Украины осуществлен сбор ламп", - говорится в сообщении.

Также в Николаевском городском совете отметили, что вопрос утилизации отходов будет решен после проведения следственных действий представителями ГУ НП в Николаевской области.

Напомним, ежегодно в Украине фиксируют массовую гибель рыбы из-за накопленных в водоемах Украины опасные отходы.

Так, по словам эколога О.Перегона, после употребления отравленной рыбы, опасные вещества циркулируют в организме человека, провоцируя в частности онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

Украинские Национальные Новости

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