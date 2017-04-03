В Николаеве убрали свалку ртутных ламп на берегу реки Ингул
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В четверг, 30 марта, были проведены работы по ликвидации несанкционированной свалки ртутных люминесцентных ламп на берегу реки Ингул в Центральном районе Николаева, которое нашли пользователи социальной сети Facebook. Об этом сообщает Николаевский городской совет, передает УНН.
По данным городского совета, работы были проведены спасателями 10-го взвода ГВГСО ГСЧС Украины совместно с управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета.
Так, на месте происшествия комиссией было установлено, что неподалеку от железнодорожной станции "Ингул", в 200 метрах от пути, неизвестными лицами было выброшено в заросли камыша около 300 люминесцентных ламп в картонных коробках.
Установлено, что в результате пожара, который выпалил часть камыша и коробки из-под ламп, были разрушены стеклянные колбы ламп.
"С целью недопущения дальнейшего попадания опасных веществ в окружающую среду спасателями 10-го взвода ГВГСО ГСЧС Украины осуществлен сбор ламп", - говорится в сообщении.
Также в Николаевском городском совете отметили, что вопрос утилизации отходов будет решен после проведения следственных действий представителями ГУ НП в Николаевской области.
Напомним, ежегодно в Украине фиксируют массовую гибель рыбы из-за накопленных в водоемах Украины опасные отходы.
Так, по словам эколога О.Перегона, после употребления отравленной рыбы, опасные вещества циркулируют в организме человека, провоцируя в частности онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.