У Миколаєві прибрали звалище ртутних ламп на березі річки Інгул
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У четвер, 30 березня, були проведені роботи з ліквідації несанкціонованого звалища ртутних люмінесцентних ламп на березі річки Інгул в Центральному районі Миколаєва, яке знайшли користувачі соціальної мережі Facebook. Про це повідомляє Миколаївська міська рада, передає УНН.
За даними міської ради, роботи були проведені рятувальниками 10-го взводу ДВГРЗ ДСНС України спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.
Так, на місці події комісією було встановлено, що неподалік від залізничної станції “Інгул”, в 200 метрах від колії, невідомими особами було викинуто в зарості очерету біля 300 люмінесцентних ламп у картонних коробках.
Встановлено, що внаслідок пожежі, яка випалила частину очерету та коробки з-під ламп, були зруйновані скляні колби ламп.
"З метою недопущення подальшого потрапляння небезпечних речовин в навколишнє середовище рятувальниками 10-го взводу ДВГРЗ ДСНС України здійснено збір ламп", - йдеться у повідомленні.
Також у Миколаївській міській раді зазначили, що питання утилізації відходів буде вирішено після проведення слідчих дій представниками ГУ НП в Миколаївській області.
Нагадаємо, щороку в Україні фіксують масову загибель риби через накопичені у водоймах України небезпечні відходи.
Так, за словами еколога О.Перегона, після вживання отруєної риби, небезпечні речовини циркулюють в організмі людини, провокуючи зокрема онкологічні та серцево-судинні захворювання.