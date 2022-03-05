В Николаеве ночь прошла спокойно, оккупанты собирают войска в районе Баштанки и Галициново - ОГА

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"Ночь прошла спокойно. Враг постреливал. Сейчас они собирают войска в районе Баштанки, в районе Галициново. Готовиться к дальнейшим перемещениям. А мы готовимся их отражать", - сообщил председатель ОГА.

Детали

Ким сообщил, что накануне выезжал в Николаев, - там "все спокойно".

По его словам, мародеры "боятся". Также председатель ОГА сообщил, что у пьяных водителей забрали уже три автомобиля для нужд армии.

"По нашим данным, у путина уже заканчиваются запасы. Бочка не бездонная там. По их планам, они должны были пройти Николаев три дня назад. Но мы изменили их планы. Так держать. Продолжаем", - добавил он.

Ранее

Накануне украинские военные в Николаеве отбили аэропорт Кульбакино.