В Николаеве ночь прошла спокойно, оккупанты собирают войска в районе Баштанки и Галициново - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Оккупанты вблизи Николаева собирают войска в районе Баштанки, в районе Галициново, готовятся к дальнейшим перемещениям. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Ночь прошла спокойно. Враг постреливал. Сейчас они собирают войска в районе Баштанки, в районе Галициново. Готовиться к дальнейшим перемещениям. А мы готовимся их отражать", - сообщил председатель ОГА.
Детали
Ким сообщил, что накануне выезжал в Николаев, - там "все спокойно".
По его словам, мародеры "боятся". Также председатель ОГА сообщил, что у пьяных водителей забрали уже три автомобиля для нужд армии.
"По нашим данным, у путина уже заканчиваются запасы. Бочка не бездонная там. По их планам, они должны были пройти Николаев три дня назад. Но мы изменили их планы. Так держать. Продолжаем", - добавил он.
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Накануне украинские военные в Николаеве отбили аэропорт Кульбакино.