У Миколаєві ніч минула спокійно, окупанти збирають війська в районі Баштанки та Галицинового - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Окупанти поблизу Миколаєва збирають війська в районі Баштанки, в районі Галицинового, готуються до подальших переміщень. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, пише УНН.
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«Ніч пройшла спокійно. Ворог пострілював. Нині вони збирають війська у районі Баштанки, у районі Галицинового. Готуватись до подальших переміщень. А ми готуємось їх відбивати», - повідомив голова ОДА.
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Кім повідомив, що напередодні виїжджав до Миколаїва, - там «все спокійно».
За його словами, мародери «бояться». Також голова ОДА повідомив, що у п'яних водіїв забрали вже три авто для потреб армії.
«За нашими даними, у путіна вже закінчуються запаси. Бочка не бездонна там. За їхніми планами, вони мали пройти Миколаїв три дні тому. Але ми змінили їхні плани. Так тримати. Продовжуємо», – додав він.
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Напередодні українські військові у Миколаєві відбили аеропорт Кульбакіне.