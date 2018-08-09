В Николаеве не разминулись трамвай и легковушка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Сегодня утром в Николаеве столкнулись легковушка и трамвай, из-за чего пострадал пассажир автомобиля. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.
"9 августа в 7:05 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что на углу улиц 7 Продольная и Скульптора Измайлова в Ингульскому районе г. Николаева возникло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и автомобиля ВАЗ 21-07", - говорится в сообщении.
Как оказалось, в результате аварии пассажир легкового автомобиля получил телесные повреждения.
"Спасатели извлекли пострадавшего 1974 года из автомобиля и транспортировали к карете скорой медицинской помощи. В дальнейшем он был госпитализирован в одно из лечебных учреждений города", - отметили в ГСЧС.
Напомним, в Одессе трамвайный вагон врезался в опору.