В Николаеве не разминулись трамвай и легковушка

"9 августа в 7:05 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что на углу улиц 7 Продольная и Скульптора Измайлова в Ингульскому районе г. Николаева возникло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и автомобиля ВАЗ 21-07", - говорится в сообщении.

Как оказалось, в результате аварии пассажир легкового автомобиля получил телесные повреждения.

"Спасатели извлекли пострадавшего 1974 года из автомобиля и транспортировали к карете скорой медицинской помощи. В дальнейшем он был госпитализирован в одно из лечебных учреждений города", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в Одессе трамвайный вагон врезался в опору.