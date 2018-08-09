У Миколаєві не розминулися трамвай та легковик
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Сьогодні вранці у Миколаєві зіткнулися легковик і трамвай, через що постраждав пасажир автівки. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає УНН.
"9 серпня о 7:05 до Служби порятунку "101" надійшла інформація про те, що на розі вулиць 7 Поздовжньої та Скульптора Ізмайлова в Інгульському районі м. Миколаєва виникла дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая та автомобіля ВАЗ 21-07", - йдеться в повідомленні.
Як виявилося, внаслідок аварії пасажир легкового автомобіля отримав тілесні ушкодження.
"Рятувальники витягли постраждалого 1974 року народження з автівки та транспортували до карети швидкої медичної допомоги. В подальшому його госпіталізовано до одного з лікувальних закладів міста", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, в Одесі трамвайний вагон врізався в опору.