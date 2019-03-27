В Николаеве полуобнаженный мужчина умер во время задержания полицейскими

26 марта, около десяти часов вечера в полицию поступило сообщение, что в Заводском районе на улице Карпенко в жилом квартале происходит драка. На место происшествия срочно приехала патрульная полиция.

Свидетели рассказали, что неизвестный обнаженный мужчина приставал к супругам, задевал женщину, ударил мужчину. После чего скрылся дворами многоэтажек.

Полицейские начали поиски и вскоре увидели мужчину, обнаженного по пояс, который совершал хулиганские действия, и было очевидно, что он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

При попытке полицейских приблизиться к мужчине, он начал убегать, осуществлял неповиновение и стал бросаться на стражей порядка и совершать сопротивление. Полицейскими были применены спецсредства газовый баллон и наручники.

Через несколько минут правоохранители заметили, что мужчине стало плохо. Патрульные сняли спецсредство и начали оказывать первую неотложную помощь, и сразу вызвали карету скорой помощи. Через несколько минут к месту происшествия прибыли медики, проводившие реанимационные мероприятия, но спасти жизнь человека не удалось.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия и лицо умершего. Тело мужчины будет направлено на проведение экспертизы с целью установления причины смерти. После выяснения всех обстоятельств, будет на предоставлена правовая квалифиция события.



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