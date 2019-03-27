У Миколаєві напівоголений чоловік помер під час затримання поліцейськими
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Миколаєві, вчора, 26 березня, чоловік раптово помер після застосування до нього патрульними поліцейськими спецзасобів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
26 березня, близько десятої години вечора до поліції надійшло повідомлення, що у Заводському районі на вулиці Карпенка у житловому кварталі відбувається бійка. На місце події терміново приїхала патрульна поліція.
Свідки розповіли, що невідомий оголений чоловік чіплявся до подружжя, зачіпав жінку, вдарив чоловіка. Після чого втік дворами багатоповерхівок.
Поліцейські почали пошуки та невдовзі побачили чоловіка, оголеного по пояс, який вчиняв хуліганські дії, та було очевидно, що він знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
Під час спроби поліцейських наблизитись до чоловіка, він почав тікати, здійснював непокору та став кидатися на правоохоронців і вчиняти опір. Поліцейськими були застосовані спецзасоби газовий балон та кайданки.
Через кілька хвилин правоохоронці помітили, що чоловікові стало погано. Патрульні зняли спецзасіб та почали надавати першу невідкладну допомогу, та одразу викликали карету швидкої допомоги. За кілька хвилин до місця події прибули медики, які проводили реанімаційні заходи, але врятувати життя чоловіка не вдалося.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події та особа померлого. Тіло чоловіка буде направлене на проведення експертизи з метою встановлення причини смерті. Після з’ясування всіх обставин, буде на надана правова кваліфіція події.
Як повідомляв УНН, на Донеччині померла породілля з новонародженою дитиною.