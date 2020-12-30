Напомним, в Одесской области в результате короткого замыкания электропроводки новогодней гирлянды полностью сгорел жилой дом.
В Николаеве на территории зернового терминала произошел пожар площадью в 500 кв.м
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Николаеве пожарные ликвидировали пожар внешнего ленточного конвейера зернового терминала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
“29 декабря в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на одном из объектов по каботажных спуске г. Николаева. Сообщение о возгорании внешнего транспортирующего конвейера на предприятии по спецлинии 101 поступило в 17:52. По повышенному номеру вызова направлены дежурные караулы 1, 2, 3, 4 государственных пожарно-спасательных частей”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что уже в 19:20 пожар на зерновом терминале площадью 500 кв. м локализован, а уже в 20:50 ликвидирован. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Добавляется, что действия пожарных были направлены на тушение огня и защита куполов для хранения зерна.
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Жертв и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.
“Всего с ГСЧС привлекалось 13 единиц техники и 61 человек. От предприятия работало 4 буксиры, автоцистерна, трактор с бочкой и 30 работников объекта”, — говорится в сообщении.