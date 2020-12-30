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У Миколаєві на території зернового термінала сталась пожежа площею 500 кв.м.
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Миколаєві вогнеборці ліквідували пожежу зовнішнього стрічкового конвеєра зернового терміналу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
“29 грудня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на одному із об’єктів по Каботажному узвозі м. Миколаєва. Повідомлення про займання зовнішнього транспортувального конвеєра на підприємстві на спецлінію 101 надійшло о 17:52. За підвищеним номером виклику направлено чергові караули 1, 2, 3, 4 державних пожежно-рятувальних частин”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже о 19:20 пожежу на зерновому терміналі площею 500 кв. м локалізовано, а вже о 20:50 ліквідовано. За попередніми даними, пожежу спричинило коротке замикання електропроводки. Додається, що дії пожежників були направлені на гасіння вогню та захист куполів для зберігання зерна.
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Жертв та постраждалих немає. Збитки встановлюються.
“Загалом від ДСНС залучалось 13 одиниць техніки та 61 особа. Від підприємства працювало 4 буксири, автоцистерна, трактор із бочкою та 30 працівників об’єкту”, — йдеться у повідомленні.