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В Николаеве горело троллейбусное депо, пострадала женщина-водитель

В Николаеве горело троллейбусное депо, пострадала женщина-водитель

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В Николаеве произошел пожар в троллейбусном депо №3 по ул. Строителей. При выяснении обстоятельств стало известно, что в результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщили в пресс-службе, 24 марта в 14:47 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре в троллейбусном депо № 3 по ул. Строителей.

К месту происшествия выехали дежурные караулы 3 и 4 Государственных пожарно-спасательных частей.

"... установлено, что пожар возник в троллейбусе вероятно из-за короткого замыкания, когда тот находился в помещении депо на обслуживании. ... горение ликвидировано в 15:17 на площади 40 м кв. На тушение подавали водяные стволы и генератор пены средней кратности", - говорится в сообщении.

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Также по информации спасателей, в результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения.

Пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи с диагнозом "отравление продуктами горения" (состояние средней тяжести).

К тушению привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 17 человек личного состава. Дополнительно на месте работали сотрудники патрульной полиции и работники скорой медицинской помощи.

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