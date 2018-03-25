У Миколаєві горіло тролейбусне депо, постраждала жінка-водій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Миколаєві сталась пожежа у тролейбусному депо №3 по вул. Будівельників. При з’ясуванні обставин стало відомо, що внаслідок події жінка-водій отримала незначну травму ноги та надихалась продуктами горіння, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
Як повідомили у прес-службі, 24 березня о 14:47 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу в тролейбусному депо № 3 по вул. Будівельників.
До місця події виїхали чергові караули 3 та 4 Державних пожежно-рятувальних частин.
“... встановлено, що пожежа виникла в тролейбусі ймовірно через коротке замикання, коли той знаходився в приміщенні депо на обслуговуванні. ... горіння ліквідовано о 15:17 на площі 40 м кв. На гасіння подавали водяні стволи та генератор піни середньої кратності”, — йдеться у повідомленні.
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Також за інформацією рятувальників, внаслідок події жінка-водій отримала незначну травму ноги та надихалась продуктами горіння.
Наразі постраждалу доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги з діагнозом “отруєння продуктами горіння” (стан середньої тяжкості).
До гасіння залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 17 чоловік особового складу. Додатково на місці працювали співробітники патрульної поліції та працівники швидкої медичної допомоги.