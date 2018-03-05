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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58052 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69250 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72161 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105645 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99531 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104276 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111273 просмотра

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В Николаеве мужчина угрожал застрелить администратора ночного клуба

В Николаеве мужчина угрожал застрелить администратора ночного клуба

Киев  •  УНН

 • 8689 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В Николаеве мужчина угрожал застрелить администратора ночного клуба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Львовской области.

Так, 34-летний львовянин, который работает администратором ночного клуба в райцентре, сообщил, что между ним и нетрезвым клиентом заведения возник конфликт, в ходе которого последний угрожал его застрелить из пистолета, который находится в автомобиле.

Полицейские прекратили правонарушения и установили личность злоумышленника - 35-летнего жителя одного из поселков Николаевского района. В его автомобиле "БМВ-520" был обнаружен предмет, похожий на пистолет турецкого производства, в обойме которого находилось 10 патронов. Кроме того, на заднем сиденье иномарки правоохранители нашли саблю в деревянном чехле, длина лезвия которого достигает 55 см, а в багажном отделении - топор.

Обнаружено оружие изъято и направлено на экспертное исследование. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).

Напомним, ночью в полицию Киевской области поступило сообщение о стрельбе в городе Бровары, в результате которого пострадали двое мужчин, а виновник скрылся.

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