В Николаеве мужчина угрожал застрелить администратора ночного клуба

Так, 34-летний львовянин, который работает администратором ночного клуба в райцентре, сообщил, что между ним и нетрезвым клиентом заведения возник конфликт, в ходе которого последний угрожал его застрелить из пистолета, который находится в автомобиле.

Полицейские прекратили правонарушения и установили личность злоумышленника - 35-летнего жителя одного из поселков Николаевского района. В его автомобиле "БМВ-520" был обнаружен предмет, похожий на пистолет турецкого производства, в обойме которого находилось 10 патронов. Кроме того, на заднем сиденье иномарки правоохранители нашли саблю в деревянном чехле, длина лезвия которого достигает 55 см, а в багажном отделении - топор.

Обнаружено оружие изъято и направлено на экспертное исследование. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).

Напомним, ночью в полицию Киевской области поступило сообщение о стрельбе в городе Бровары, в результате которого пострадали двое мужчин, а виновник скрылся.