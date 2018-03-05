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У Миколаєві чоловік погрожував застрелити адміністратора нічного клубу

У Миколаєві чоловік погрожував застрелити адміністратора нічного клубу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У Миколаєві чоловік погрожував застрелити адміністратора нічного клубу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції Львівської області. 

Так, 34-річний львів’янин, який працює адміністратором нічного клубу у райцентрі, повідомив, що між ним та нетверезим клієнтом закладу виник конфлікт, під час якого останній погрожував його застрелити з пістолета, який знаходиться в автомобілі.

Поліцейські припинили правопорушення та встановили особу зловмисника — 35-річного жителя одного із селищ Миколаївського району. В його автомобілі “БМВ-520” було виявлено предмет, схожий на пістолет турецького виробництва, в обоймі якого знаходилось 10 патронів. Крім того, на задньому сидінні іномарки правоохоронці знайшли шаблю у дерев’яному чохлі, довжина леза якої сягає 55 см, а у багажному відділенні — сокиру.

Виявлена зброя вилучена та скерована на експертне дослідження. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством).

Нагадаємо, вночі до поліції Київської області надійшло повідомлення про стрілянину в місті Бровари, в результаті якої постраждали двоє чоловіків, а винуватець втік.

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