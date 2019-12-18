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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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5 марта, 16:07 • 142050 просмотра

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В &quot;Метрострой&quot; заявили о попытке рейдерского захвата предприятия

В &quot;Метрострой&quot; заявили о попытке рейдерского захвата предприятия

Киев  •  УНН

 • 7140 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Вчера, 17 декабря 2019 года, во время проведения внеочередного общего собрания акционеров, ОАО "КИЕВМЕТРОБУД" подверглось попытке рейдерской атаки, сообщает УНН со ссылкой на заявление компании .

Используя поддельный пакет документов, при поддержке отряда "титушок", была предпринята попытка установить контроль над предприятием.

"На данный момент мы делаем все возможное, чтобы защитить предприятие от рейдерского захвата. Мы призываем правоохранительные органы обратить внимание на неправомерные действия со стороны заинтересованных лиц. Мы имеем четкое понимание, что предприятие, которое сейчас задействовано в большом инфраструктурном проекте, который финансируется за счет бюджета, является лакомым куском для людей, которые привыкли к хищению государственных средств. "- отметил генеральный директор ОАО" Киевметрострой "Василий Кобиль.

Представители ОАО "Кииметробуд" официально обратились в правоохранительные органы с целью недопущения противоправных действий, которые могут привести к захвату предприятия.

Украинские Национальные Новости

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