Используя поддельный пакет документов, при поддержке отряда "титушок", была предпринята попытка установить контроль над предприятием.

"На данный момент мы делаем все возможное, чтобы защитить предприятие от рейдерского захвата. Мы призываем правоохранительные органы обратить внимание на неправомерные действия со стороны заинтересованных лиц. Мы имеем четкое понимание, что предприятие, которое сейчас задействовано в большом инфраструктурном проекте, который финансируется за счет бюджета, является лакомым куском для людей, которые привыкли к хищению государственных средств. "- отметил генеральный директор ОАО" Киевметрострой "Василий Кобиль.

Представители ОАО "Кииметробуд" официально обратились в правоохранительные органы с целью недопущения противоправных действий, которые могут привести к захвату предприятия.