У “Метробуді” заявили про спробу рейдерського захоплення підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вчора, 17 грудня 2019 року, під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів, ПАТ “КИЇВМЕТРОБУД” піддалося спробі рейдерської атаки, повідомляє УНН з посиланням на заяву компанії.
Використовуючи підроблений пакет документів, за підтримки загону “тітушок”, було здійснено спробу встановити контроль над підприємством.
“На даний момент ми робимо все можливе, щоб захистити підприємство від рейдерського захоплення. Ми закликаємо правоохоронні органи звернути увагу на неправомірні дії з боку зацікавлених осіб. Ми маємо чітке розуміння, що підприємство, яке наразі задіяне в великому інфраструктурному проекті, що фінансується за рахунок бюджету, є ласим шматком для людей, які звикли до розкрадання державних коштів.” — зауважив генеральний директор ПАТ “Київметробуд” Василь Кобіль.
Представники ПАТ “Киїметробуд” офіційно звернулись до правоохоронних органів з метою недопущення протиправних дій, що можуть привести до захоплення підприємства.