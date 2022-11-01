В метро Киева с сегодняшнего дня увеличат интервал движения поездов

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"В киевском метрополитене с 1 ноября будут изменены графики движения поездов. Поэтому в пиковые часы интервалы между поездами составят 4-5 минут, а в межпик 8-10 минут", - говорится в сообщении.

Детали

В КГГА считают, что такой режим работы метро позволит более экономно потреблять электроэнергию, на фоне постоянных российских ударов по объектам критической инфраструктуры страны.

Дополнение

Во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам метро приостанавливается, а подземные станции работают как укрытие круглосуточно, напомнили в КГГА.