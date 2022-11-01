У метро Києва відсьогодні збільшать інтервал руху поїздів

Цитата

"У київському метрополітені з 1 листопада будуть змінені графіки руху поїздів. Відтак у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У КМДА вважають, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію, на тлі постійних російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури країни.

Доповнення

Під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метро призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово, нагадали у КМДА.