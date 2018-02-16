В МЭРТ спрогнозировали, когда состоятся первые приватизационные конкурсы

“Ожидаем, что в апреле мы примем необходимые подзаконные акты для большой приватизации, их более 60. После этого, в мае мы начнем объявлять аукционы по новым правилам. И если все будет по плану, то в июне, надеюсь, увидим первые приватизационные конкурсы”, - сообщил Нефедов.

Как напомнил он, Министерство финансов и Фонд государственного имущества ожидают получить в 2018 году 22,5 млрд грн от приватизации.

Напомним, 8 февраля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Закон о приватизации государственного имущества. После этого Закон направлен на подпись главе государства.