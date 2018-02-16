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У МЕРТ спрогнозували, коли відбудуться перші приватизаційні конкурси

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Вже у червні 2018 року, ймовірно, будуть проведені перші приватизаційні конкурси. Про це в ефірі “5 каналу” повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає УНН.

“Очікуємо, що у квітні ми приймемо необхідні підзаконні акти для великої приватизації, їх більше 60. Після цього, у травні ми почнемо оголошувати аукціони за новими правилами. І якщо все буде по плану, то у червні, сподіваюсь, побачимо перші приватизаційні конкурси”, — повідомив Нефьодов.

Як нагадав він, Міністерство фінансів та Фонд державного майна очікують отримати в 2018 році 22,5 млрд грн від приватизації.

Нагадаємо, 8 лютого голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав Закон про приватизацію державного майна. Після цього Закон направлений на підпис главі держави.

Українські Національні Новини

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