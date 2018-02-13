В ТОП-6 приоритетных товаров для экспорта в США попали сладости и алкоголь

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 86597 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100062 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100484 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113404 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102348 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105408 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112325 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117180 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122985 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134629 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В ТОП-6 приоритетных товаров для экспорта в США попали сладости и алкоголь

В ТОП-6 приоритетных товаров для экспорта в США попали сладости и алкоголь

Киев  •  УНН

 • 9170 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министерство экономического развития и торговли Украины проанализировало и определило шесть приоритетных товаров для экспорта из Украины в США. Об этом сообщает в Twitter CUTISProject, передает УНН.

Отмечается, что в топ-6 приоритетных товаров для экспорта из Украины в США в соответствии с анализом Минэкономразвития при аналитической поддержке CUTIS Project вошли:

  • столярные изделия;
  • керамическая плитка;
  • хлебобулочные изделия;
  • алкоголь;
  • шоколад;
  • кондитерские изделия.

Справка УНН.

Канадско-украинский проект поддержки торговли и инвестиций (проект CUTIS) - это 5-летняя (2016-2021) инициатива правительства Канады, направленная на уменьшение бедности в Украине путем наращивания экспорта из Украины в Канаду и инвестиций из Канады в Украину.

Напомним, украинские пчеловоды помогут спасти популяцию пчел в Канаде.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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