В ТОП-6 приоритетных товаров для экспорта в США попали сладости и алкоголь

Отмечается, что в топ-6 приоритетных товаров для экспорта из Украины в США в соответствии с анализом Минэкономразвития при аналитической поддержке CUTIS Project вошли:



столярные изделия;



керамическая плитка;



хлебобулочные изделия;



алкоголь;



шоколад;



кондитерские изделия.



Справка УНН.

Канадско-украинский проект поддержки торговли и инвестиций (проект CUTIS) - это 5-летняя (2016-2021) инициатива правительства Канады, направленная на уменьшение бедности в Украине путем наращивания экспорта из Украины в Канаду и инвестиций из Канады в Украину.

Напомним, украинские пчеловоды помогут спасти популяцию пчел в Канаде.