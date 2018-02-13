В ТОП-6 приоритетных товаров для экспорта в США попали сладости и алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министерство экономического развития и торговли Украины проанализировало и определило шесть приоритетных товаров для экспорта из Украины в США. Об этом сообщает в Twitter CUTISProject, передает УНН.
Отмечается, что в топ-6 приоритетных товаров для экспорта из Украины в США в соответствии с анализом Минэкономразвития при аналитической поддержке CUTIS Project вошли:
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- столярные изделия;
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- керамическая плитка;
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- хлебобулочные изделия;
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- алкоголь;
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- шоколад;
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- кондитерские изделия.
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Справка УНН.
Канадско-украинский проект поддержки торговли и инвестиций (проект CUTIS) - это 5-летняя (2016-2021) инициатива правительства Канады, направленная на уменьшение бедности в Украине путем наращивания экспорта из Украины в Канаду и инвестиций из Канады в Украину.
Напомним, украинские пчеловоды помогут спасти популяцию пчел в Канаде.