До ТОП-6 пріоритетних товарів для експорту до США потрапили солодощі та алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України проаналізувало та визначило шість пріоритетних товарів для експорту з України до США. Про це повідомляє у Twitter CUTISProject, передає УНН.
Зазначається, що до топ-6 пріоритетних товарів для експорту з України до США у відповідності до аналізу Мінекономрозвитку за аналітичної підтримки CUTIS Project увійшли:
-
- столярні вироби;
-
- керамічна плитка;
-
- хлібобулочні вироби;
-
- алкоголь;
-
- шоколад;
-
- кондитерські вироби.
-
Довідка УНН.
Канадсько-український проект підтримки торгівлі та інвестицій (проект CUTIS) – це 5-річна (2016-2021) ініціатива уряду Канади, спрямована на зменшення бідності в Україні шляхом нарощування експорту з України до Канади та інвестицій з Канади до України.
Нагадаємо, українські бджолярі допоможуть врятувати популяцію бджіл у Канаді.