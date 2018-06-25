В МЭРТ назвали главные цели стратегии развития ОПК до 2028 года

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9 марта, 17:47 • 111406 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Стратегия развития ОПК предусматривает создание в Украине сильной армии, ее техническое и технологическое обновление, а также подготовку соответствующего кадрового потенциала. Об этом в комментарии УНН сообщил министр экономического развития Степан Кубив.

"(Во-первых - ред.) Стратегия - это миссия-визия. Второе - мы говорим о сильной армии, мы говорим сегодня о техническом и технологическом обновлении армии. Третье и самое главное - мы должны подготовить кадровый потенциал. Говорить о другом в рамках этой стратегии мы сможем тогда, когда документ будет полностью подписан", - сказал Кубив.

Как сообщал УНН, 20 июня Кабинет министров Украины поддержал и одобрил проект распоряжения "О поддержке Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2028 года".

Документом предлагается принять стратегию, определить направления реализации среднесрочных реформ ОПК и соответствующего законодательства.

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